По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.

В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

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Экономика Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.

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