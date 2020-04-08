Коронавирус
Байкал-DailyВ России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
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Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Происшествия
Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области
Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Происшествия
Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив Мале в Москву.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
Политика
Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Общество
«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание
Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Политика
Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих
По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Единоборства
Турнир UFC пройдет на частном острове
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 и последующие турниры промоушена пройдут на частном острове.
Общество
Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове
Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
«Людям придет кирдык»: глава Саянска объяснил отказ вводить карантин
Карантин не помогает: число заболевших коронавирусом в России продолжает расти Он подчеркнул, что в законодательстве нет понятия «самоизоляция».
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Здоровье
80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции
Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.