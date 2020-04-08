Коронавирус

Байкал-DailyБайкал-DailyВ России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
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Число погибших от коронавируса в России возросло до 63

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Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

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REGNUM03:53

В России за сутки от коронавируса умерло пять человек

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В России за сутки вновь подтвердилось больше 1100 новых случаев заражения коронавирусом

Новая газета04:07

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

Известия03:46
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Происшествия

Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области

Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.
Первоисточник 05:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08:08
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив Мале в Москву.
Газета.Ru 08:34
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.
Коммерсантъ 04:40
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
Политика

Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Lenta.ru 08:42
Общество

«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Вести.Ru 06:03
Политика

Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:53
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность 05:11
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Говорит Москва 08:26
Единоборства

Турнир UFC пройдет на частном острове

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 и последующие турниры промоушена пройдут на частном острове.
Lenta.ru вчера в 06:51
Общество

Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове

Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Рязань.Лайф вчера в 13:49
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Происшествия

В Казани пенсионерка умерла после кражи ее сумки с продуктами

Известия 07:52
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Общество

«Людям придет кирдык»: глава Саянска объяснил отказ вводить карантин

Карантин не помогает: число заболевших коронавирусом в России продолжает расти Он подчеркнул, что в законодательстве нет понятия «самоизоляция».
Infox.ru 07:53
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру вчера в 01:12
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Здоровье

80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
АПН - Нижний Новгород 04:24
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
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Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
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