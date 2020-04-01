Коронавирус
Газета.RuСемь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. В частности, пять пациентов погибли в Москве, один человек скончался в Подмосковье и еще один человек в Псковской области.
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В России от коронавируса скончались 7 человек за сутки – 440 случаев заражения
Российский Диалог05:12
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87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Общество
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Армия и оружие
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
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В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
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Политика
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Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.