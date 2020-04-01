Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСемь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. В частности, пять пациентов погибли в Москве, один человек скончался в Подмосковье и еще один человек в Псковской области.
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В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

Коммерсантъ05:32

В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом

РБК04:41

В России за сутки выявлено 302 пациента с вирусом COVID-19

Bash.News30 марта в 06:45

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

RT на русском04:02

Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в России за последние сутки

Каспий.Инфо04:53

В России за сутки коронавирусом заразилось 440 человек, зафиксировано 7 летальных исходов

Чемпионат03:57

В России от коронавируса скончались 7 человек за сутки – 440 случаев заражения

Российский Диалог05:12
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Общество

На въездах в Самару начали собираться пробки

Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Волга Ньюс 04:54
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Музыка

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv 05:47
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол

«Крылья Советов» оказались под угрозой ликвидации из-за долгов

«Крылья Советов» могут быть ликвидированы в связи с долгами, сообщает 63.ru.
ProstoProSport 07:04
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Общество

В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции

Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
REGNUM 07:14
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Здоровье

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
ToDay News Ufa 04:55
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ

Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
МедиаПоток 02:17
Экономика

За нерабочую неделю в РФ бизнес может потерять до 1 трлн рублей

Потерями до 1 триллиона рублей может грозить предприятиям из отдельных отраслей вынужденный недельный простой в связи с карантином в России.
РЕН ТВ вчера в 18:22
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Заксобрания обсудят объемы финансовых взысканий с граждан В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного губернатором Евгением Куйвашевым.
Правда УрФО 06:26
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU вчера в 12:55
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Политика

Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир

Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
REGNUM 07:15
Армия и оружие

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru вчера в 18:49
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Общество

Совфед разрешил правительству вводить режим ЧС

Совет Федерации разрешил правительству вводить режим Чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности на территории России.
Общественное телевидение России вчера в 10:57
Политика

Весенний призыв начался в России на фоне пандемии коронавируса

Весенняя призывная кампания стартовала в России на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 17:04
Политика

Крушение надежд на Запад заставляет Украину искать помощь в России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
Экономика сегодня 04:22
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
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