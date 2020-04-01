За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. В частности, пять пациентов погибли в Москве, один человек скончался в Подмосковье и еще один человек в Псковской области.

Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

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