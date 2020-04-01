Коронавирус
Курьер. Среда. Бердск440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.
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Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777
Комсомольская правда04:21
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