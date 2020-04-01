Коронавирус

Курьер. Среда. БердскКурьер. Среда. Бердск440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости05:43

Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777

Комсомольская правда04:21

Данные на 1 апреля: в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса. Умерло 7 человек

Весьма03:48

Ситуация меняется: последние данные по заболевшим и умершим от коронавируса в России

Rusvesna.su03:54

За сутки в России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции

Москва 2403:52

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Курьер. Среда. Бердск04:04

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru04:02
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика

Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

Мишустин назвал обязанности граждан, находящихся на карантине

По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы.
REGNUM 05:48
Политика

Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Армения присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр.
ТАСС вчера в 06:09
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

RT на русском вчера в 01:24
Экономика

Кремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству.
Коммерсантъ 30 марта в 08:10
Экономика

Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
ТАСС 04:47
Общество

В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Здоровье

Глава Минздрава пришел в маске на заседание по борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пришел в защитной маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Неизвестный в медицинской маске обстрелял прохожего в Коммунарке

По данным ведомства, неизвестный в медицинской маске окликнул 30-летнего мужчину, а затем «из хулиганских побуждений, с расстояния 5–7 метров из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвел несколько выстрелов прицельно в сторону его ног».
РБК 03:28
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Общество

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Российская газета вчера в 07:05
Общество

В Крыму в ночь на 2 апреля введут карантин

Власти Крыма с 2 апреля вводят на полуострове карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 03:23
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:12
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:34
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Общество

Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

В Свердловской области суд впервые в истории России провел заседание по видеосвязи в мессенджере WhatsApp.
Газета.Ru 04:24
Путешествия

Практически все организованные туристы вернулись в Россию

Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.
Интерфакс 04:52
Кино

Трейлер: третий сезон «Убивая Еву» выйдет раньше из-за пандемии

Премьера "Убивая Еву" состоялась в 2018 году. В основе сценария - серия романов Люка Дженнингса.
Российская газета 29 марта в 10:31
Общество

Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор

Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Live24 04:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Lenta.ru 01:25
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Космос

SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship

V-kosmose.com 03:52
Наука

В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции

Микробиологи из Гонконга обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь в лечении других зараженных людей.
Pravda.Ru 05:23
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
Российская газета вчера в 04:27
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