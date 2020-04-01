Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
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В Москве за сутки выявили 267 случаев заболевания коронавирусом

РИА Новости03:57

В России за сутки выявлено 440 заразившихся коронавирусом, всего — 2777

Коммерсантъ03:52

За сутки в Саратовской области выявили 11 случаев коронавируса

FreeNews-Volga04:11

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Коронавирус в Коми обнаружен еще у 32 человек

КомиОнлайн03:56

1 836 зараженных: коронавирус выявлен в 71 из 85 регионов страны

НовостиВолгограда.ру30 марта в 06:49

В России за сутки выявлено 302 случая коноронавируса, Мордовии в списке нет

МордовМедиа30 марта в 05:16
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Хоккей

Агент Доуса: в «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Найджела

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал слова президента «Барыса» Бориса Иванищева, заявившего, что клуб не заинтересован в заключении контракта с форвардом из-за слишком высокой цены.
Чемпионат 03:35
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM вчера в 03:23
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
РИА Новости вчера в 00:19
Здоровье

Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Ридус 03:32
Общество

В Петербурге умерших от коронавируса похоронят в цинковых гробах

Главный санитарный врач Петербурга Натали Башкетова уже подписала предписание о предотвращении причинения вреда здоровью и жизни людей.
Online47.ru 02:24
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
ТАСС 02:38
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары

У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Live24 03:51
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru вчера в 09:00
Общество

На въезде в Волхов появились блокпосты

Утром во вторник, 31 марта, на въезде в Волхов установили блокпосты.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:05
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Авто

Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета вчера в 11:00
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
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