Коронавирус
BFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
1 836 зараженных: коронавирус выявлен в 71 из 85 регионов страны
НовостиВолгограда.ру30 марта в 06:49
В России за сутки выявлено 302 случая коноронавируса, Мордовии в списке нет
МордовМедиа30 марта в 05:16
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Хоккей
Агент Доуса: в «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Найджела
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал слова президента «Барыса» Бориса Иванищева, заявившего, что клуб не заинтересован в заключении контракта с форвардом из-за слишком высокой цены.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
Здоровье
Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей
Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Общество
В Петербурге умерших от коронавируса похоронят в цинковых гробах
Главный санитарный врач Петербурга Натали Башкетова уже подписала предписание о предотвращении причинения вреда здоровью и жизни людей.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня
"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары
У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Автоспорт
ФИА запретила систему DAS с 2021 года
С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Общество
На въезде в Волхов появились блокпосты
Утром во вторник, 31 марта, на въезде в Волхов установили блокпосты.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине
В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.