Пятеро пациентов скончались в Москве, по одному в Подмосковье и Псковской области. В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом. Об этом сообщили специалисты из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

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