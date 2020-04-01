Коронавирус
Piter.tvВ России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
Пятеро пациентов скончались в Москве, по одному в Подмосковье и Псковской области. В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом. Об этом сообщили специалисты из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
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В России от коронавируса скончались 7 человек за сутки – 440 случаев заражения
Российский Диалог05:12
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Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Общество
В Саратовской области подтвердили 11 новых случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки официально подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом.
Здоровье
Новых случаев коронавирусной инфекции в Курской области не выявлено
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 15:30 31 марта, под медицинским наблюдением находятся 343 человека.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Legends
Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр.
Общество
Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Общество
В Ивановской области вводят обязательную самоизоляцию для всех
Согласно введенному режиму, теперь все без исключения жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу
Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
Происшествия
Еще четыре случая коронавируса выявили в Волгоградской области
Новые случаи заболеваемости вирусом COVID-2019 выявлены в Волгоградской области.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Биатлон
Драчева призвали уйти с поста главы СБР
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Тверской области коронавирусом заболела женщина
Напомним, в Тверской области на настоящее время подтверждены пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".