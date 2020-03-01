За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Общее число смертей достигло 17.

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

Общество В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Экономика Коронавирус повышает цены на хлеб Пандемия коронавируса сильно повлияла на конъюнктуру российской хлебопекарной отрасли, и без того низкорентабельную, пишет руководство РСП в своем обращении к Дмитрию Патрушеву.

Общество В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Здоровье Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.

Общество Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.

Космос Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.

Общество Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Общество В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

Экономика «Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».