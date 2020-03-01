Коронавирус
КоммерсантъВ России за сутки умерли восемь больных коронавирусом
За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Общее число смертей достигло 17.
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Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Общество
В Башкирии вводят спецпропуска на время режима самоизоляции
Сегодня, 31 марта, замруководителя Администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что для некоторых жителей Башкирии будут работать спецпропуска.
Общество
В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Биатлон
Губерниев обвинил Резцову в пьянстве, вранье и употреблении допинга
Комментатор уверен, что золото Резцовой липовое, оно завоевано с помощью допинга и нельзя делать культ из таких безмозглых людей, пустышек.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Политика
Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы государства, намеченных на 2020 год.
Экономика
Коронавирус повышает цены на хлеб
Пандемия коронавируса сильно повлияла на конъюнктуру российской хлебопекарной отрасли, и без того низкорентабельную, пишет руководство РСП в своем обращении к Дмитрию Патрушеву.
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Здоровье
Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение
Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода
Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Космос
Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса
Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек
В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Происшествия
Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро
Экономика
«Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора
Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.