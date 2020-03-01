Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Общее число смертей достигло 17.
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В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом

РБК05:37

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

Коммерсантъ06:04

В России число заболевших коронавирусом превысило 2300 человек

Эхо Москвы06:02

Число заражённых коронавирусом в России достигло 2337

Говорит Москва05:23

За сутки в России умерли 8 человек с коронавирусом

Телеканал 360°05:54

От коронавируса в России скончались восемь человек

REGNUM05:12

За сутки в России скончались 8 пациентов с COVID-19

НТВ05:12
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

ТАСС 06:40
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Ведомости 03:20
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

В Башкирии вводят спецпропуска на время режима самоизоляции

Сегодня, 31 марта, замруководителя Администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что для некоторых жителей Башкирии будут работать спецпропуска.
News102.ru 06:32
Общество

В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 29 марта в 04:02
Биатлон

Губерниев обвинил Резцову в пьянстве, вранье и употреблении допинга

Комментатор уверен, что золото Резцовой липовое, оно завоевано с помощью допинга и нельзя делать культ из таких безмозглых людей, пустышек.
ProstoProSport 06:51
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы государства, намеченных на 2020 год.
РИА Новости 05:21
Экономика

Коронавирус повышает цены на хлеб

Пандемия коронавируса сильно повлияла на конъюнктуру российской хлебопекарной отрасли, и без того низкорентабельную, пишет руководство РСП в своем обращении к Дмитрию Патрушеву.
Зебра ТВ 05:44
Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Здоровье

Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение

Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
REGNUM 06:06
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода

Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Российская газета 06:23
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета вчера в 13:32
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Космос

Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
N+1 вчера в 11:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета вчера в 12:56
Общество

Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 06:44
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Происшествия

Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро

РИА Новости 06:50
Экономика

«Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора

Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».
Коммерсантъ 02:14
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru вчера в 04:06
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.
Моллы.Ru 05:37
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