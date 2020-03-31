За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Общее число смертей достигло 17.

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

Общество В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.

Общество Правительство изменило перечень товаров первой необходимости С 30 марта до 5 апреля работают торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, установленные в Перечне Правительства России от 27 марта.

Экономика Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15% Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).

Здоровье Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании 53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.

Общество В Саратовской области вводится система спецпропусков Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.

Политика Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Авто На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

Транспорт Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.

Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.