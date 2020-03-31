Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. Общее число смертей достигло 17.
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В России за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

РИА Новости05:37

В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом

РБК05:37

Общее число умерших из-за коронавируса в России возросло до 17

RT на русском05:26

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

Коммерсантъ06:04

Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 73 российских регионах

Комсомольская правда05:22

Число заражённых коронавирусом в России достигло 2337

Говорит Москва05:23

За сутки в России умерли 8 человек с коронавирусом

Телеканал 360°05:54
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Общество

Правительство изменило перечень товаров первой необходимости

С 30 марта до 5 апреля работают торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, установленные в Перечне Правительства России от 27 марта.
ГТРК Карелия вчера в 03:27
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

News.ru 01:13
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Здоровье

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 07:59
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
Московский Комсомолец 09:15
Общество

В Саратовской области вводится система спецпропусков

Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.
Общественное мнение 12:28
Политика

Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Авто

На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня 03:57
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Футбол

Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal

Топ-10 лучших молодых игроков Европы по версии Goal выглядит следующим образом: 1. Родриго Гоэс (Бразилия, "Реал") 2.
Чемпионат 11:50
Транспорт

Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.
РИА Новости 11:34
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс вчера в 11:46
Происшествия

На Украине оторвали голову памятнику советскому солдату

Lenta.ru 08:44
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
РБК 12:15
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Вечерний Челябинск 05:24
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ 12:32
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Город55.ру 11:50
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