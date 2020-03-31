Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции сообщил, что за последние сутки количество летальных случаев зараженных коронавирусом достигло 17 человек. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

В России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом

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