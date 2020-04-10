Коронавирус
REGNUMВ России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве — 18. Ещё два человека скончались в Краснодарском крае, по одному — в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее количество летальных исходов от коронавируса в России составляет 94.
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Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Общество
Глава Минздрава Коми Березин отправлен в отставку
Руководителя Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку.
Общество
Тепло придет в Россию в середине апреля
Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Общество
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.
Общество
Медведев: «удаленка» меняет баланс прав работодателей и работников
Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Общество
Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
Общество
Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Политика
Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Здоровье
Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу
Первую Городскую клиническую больницу Ижевска закрыли на карантин из-за выявленных в лечебном учреждении двух случаев новой короновирусной инфекции.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Экономика
Установлен упрощенный порядок получения отсрочки по уплате налогов
В 2020 году отсрочка по уплате налогов и взносов предоставляется некоторым компаниям и ИП в особом упрощенном порядке.
Экономика
Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
Происшествия
Три женщины с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.
Футбол
Андрей Аршавин стал доставщиком продуктов для пенсионеров Петербурга
Получить продуктовые наборы могут две категории фанатов. Это лица старше 65 лет и маломобильные группы населения.