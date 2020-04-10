Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве — 18. Ещё два человека скончались в Краснодарском крае, по одному — в Республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее количество летальных исходов от коронавируса в России составляет 94.
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18 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Известия03:43

За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом

RT на русском03:54

Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне

Lenta.ru03:33

В России число зараженных коронавирусом выросло на 1786 человек

РИА Новости03:53

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

Коммерсантъ04:00

В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом

РБК03:41

5 человек умерли за сутки от COVID‑19 в Московской области

Радио 107 апреля в 04:27
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Энергетика

Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
РИА Новости 01:24
Общество

Глава Минздрава Коми Березин отправлен в отставку

Руководителя Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку.
ФАН 06:11
Общество

Тепло придет в Россию в середине апреля

Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Экспресс газета 05:10
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Общество

Режим самоизоляции продлен в Иркутской области

Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.
Байкал24 02:59
Общество

Медведев: «удаленка» меняет баланс прав работодателей и работников

Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя.
Будущее России. Национальные проекты 05:32
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество

Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани

Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
КТВ-Луч 03:52
Общество

Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
News.ru 04:24
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Политика

Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Мой Брянск 04:35
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек.
РИА Новости 02:58
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Здоровье

Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу

Первую Городскую клиническую больницу Ижевска закрыли на карантин из-за выявленных в лечебном учреждении двух случаев новой короновирусной инфекции.
ГТРК Удмуртия 01:38
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Установлен упрощенный порядок получения отсрочки по уплате налогов

В 2020 году отсрочка по уплате налогов и взносов предоставляется некоторым компаниям и ИП в особом упрощенном порядке.
Главная книга 02:32
Экономика

Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
ИнфоСМИ 06:12
Происшествия

Три женщины с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.
Интерфакс 06:22
Футбол

Андрей Аршавин стал доставщиком продуктов для пенсионеров Петербурга

Получить продуктовые наборы могут две категории фанатов. Это лица старше 65 лет и маломобильные группы населения.
Петербургский дневник 05:09
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