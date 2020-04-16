За последние сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram. Это рекордное суточное количество смертей для России. Накануне скончались 28 человек.

В России за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом

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