Общее число случаев заражения в России выросло до 344,4 тыс. человек. За минувшие сутки зарегистрировали 8,5 тыс. новых заразившихся. В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

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