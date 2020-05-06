За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество заражений, выявленных в стране, достигло 165 929. В России четвертый день подряд количество новых заболевших оказывается выше отметки в 10 тыс.

В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом

Культура Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".

Общество Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса. 7

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 22

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Экономика Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. 1

Общество В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 454

Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K

Происшествия В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса. 3

Политика Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой» Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 1

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 65

Общество В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. 2

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 455

Происшествия Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Здоровье В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.

Экономика «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. 44

Гаджеты Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя. 88