Коронавирус
РБКВ России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество заражений, выявленных в стране, достигло 165 929. В России четвертый день подряд количество новых заболевших оказывается выше отметки в 10 тыс.
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Здоровье
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:27
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Политика
Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост
Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Шоу-бизнес
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки Chanel
Подписчики обвиняют Ксению Бородину в том, что она приобрела подделку люксовой сумки Chanel, однако выдает ее за оригинал.
Дни24 03:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости вчера в 05:34
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Армия и оружие
Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ
В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 04 мая в 09:50
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Происшествия
В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки
Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов
Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Происшествия
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана
При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
Забайкальский рабочий 04:41
Здоровье
В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.
РИА Новости 06:59
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 04 мая в 12:39
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57