За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число заразившихся выросло до 134 687.

Больше 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

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