Коронавирус
Телеканал 360°Больше 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число заразившихся выросло до 134 687.
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В России произошел скачок числа зараженных коронавирусом. Среди заболевших глава Минстроя
Деловой квартал (Екатеринбург)02 мая в 04:49
Оперштаб: за сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения коронавирусом
ПолитРоссия02 мая в 04:44
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках на разработчиков вакцины
The Guardian указывает, что хакеры пытались украсть разработки британских организаций, в том числе данные о вакцине против коронавируса.
РБК 09:16
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Политика
Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана
Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон
Британский принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон, откладывая свадьбу на потом. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Lenta.ru 08:04
Биатлон
Йоханнес Бе рассказал, когда завершит карьеру
Олимпийский чемпион 2018 года и 10-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе не планирует соревноваться до 40 лет, как его легендарный соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален.
Bookmaker-ratings.ru 06:22
Политика
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Правящая в Польше партия «Право и справедливость» всерьёз рассматривает возможность отставки действующего президента страны Анджея Дуды.
Евразия Daily 01:42
Политика
Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
Известия 08:11
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 08:11
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU 07:59
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Роспотребнадзор допустил продление ограничений в России до июня
Ограничительные меры в России, введённые властями из-за коронавируса, могут быть продлены как минимум до июня.
News.ru вчера в 07:13
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45