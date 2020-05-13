В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 10 028 человек. По данным оперативного штаба, у 44,5% из них не было клинических проявлений болезни. В целом с начала пандемии в стране подтверждено 242 271 случай заболевания.

За сутки в России выявили 10 028 случаев коронавируса

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