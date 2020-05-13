Коронавирус
МордовМедиаЗа сутки в России выявили 10 028 случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 10 028 человек. По данным оперативного штаба, у 44,5% из них не было клинических проявлений болезни. В целом с начала пандемии в стране подтверждено 242 271 случай заболевания.
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Игры
Capcom может выпустить Resident Evil 8 в начале 2021 года
REGNUM вчера в 16:48
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Здоровье
Минздрав ответил на статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
В пресс-службе ведомства заявили, что при оценке уровня смертности от вируса следует учитывать, что зараженные им пациенты могут умирать и от других заболеваний.
Московский Комсомолец 05:09
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Политика
Президент Чехии заявил о царящей в стране антироссийской истерии
Несмотря на антироссийскую истерию, чешские предприниматели заинтересованы в связях с Россией.
Евразия Daily вчера в 03:06
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
Происшествия
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем.
Lenta.ru 06:25
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
Политика
Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС
Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Интерфакс 05:10
Футбол
«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут обменяться фланговыми защитниками
По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам.
Чемпионат 06:36
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров
Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 03:26
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Общество
Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям
Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.
Lenta.ru вчера в 07:44
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19