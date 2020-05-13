Коронавирус

МордовМедиаМордовМедиаЗа сутки в России выявили 10 028 случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 10 028 человек. По данным оперативного штаба, у 44,5% из них не было клинических проявлений болезни. В целом с начала пандемии в стране подтверждено 242 271 случай заболевания.
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Количество заразившихся коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 10 028

VSE42.RU03:55

В Орловской области выявлено 59 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших — 1207

ИнфоОрел03:25

За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших COVID-19 в 83 регионах

Стерлеград03:37

В России за сутки выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19

Известия03:37

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 тыс. 703 - в Москве

Агентство Москва03:35

Статистика по коронавирусу в России и мире на 13 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:50

В оперштабе отметили снижение числа выявленных случаев COVID в Москве

РЕН ТВ03:40
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Игры

Capcom может выпустить Resident Evil 8 в начале 2021 года

REGNUM вчера в 16:48
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
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Здоровье

Минздрав ответил на статью FT о смерти пациентов с коронавирусом

В пресс-службе ведомства заявили, что при оценке уровня смертности от вируса следует учитывать, что зараженные им пациенты могут умирать и от других заболеваний.
Московский Комсомолец 05:09
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Политика

В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Политика

Президент Чехии заявил о царящей в стране антироссийской истерии

Несмотря на антироссийскую истерию, чешские предприниматели заинтересованы в связях с Россией.
Евразия Daily вчера в 03:06
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Коммерсантъ вчера в 23:05
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Происшествия

Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»

Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем.
Lenta.ru 06:25
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Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

Live24 вчера в 07:50
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Политика

Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС

Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Происшествия

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату

Коммерсантъ 06:51
Политика

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Интерфакс 05:10
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Футбол

«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут обменяться фланговыми защитниками

По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам.
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Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
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Музыка

Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 03:26
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
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Общество

Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям

Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.
Lenta.ru вчера в 07:44
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Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
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