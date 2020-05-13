За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество зафиксировано в Москве (4703) и Подмосковье (962).

В России за сутки выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19

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