Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса информирует о ситуации с эпидемией в России. За сутки выявлено почти 10,6 тыс случаев коронавируса в 85 регионах.

В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса

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