В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб. Отмечается, что у 42,5% пациентов нет клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом

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