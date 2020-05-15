Коронавирус

RZN.infoRZN.infoВ России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб. Отмечается, что у 42,5% пациентов нет клинических проявлений болезни.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 мая 2020: 10 598 заболевших за сутки

Комсомольская правдавчера в 03:33

В России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса

Рамблервчера в 03:39

В России за сутки выявили 10 598 случаев COVID-19

Известиявчера в 03:36

В России за сутки выявили 9200 случаев заболевания коронавирусом

RT на русском03:49

За сутки в России выявили 10 598 заболевших коронавирусом

News.ruвчера в 03:40

В Ленобласти 66 новых случаев заражения коронавирусом, в России — 10 598

Ivbg.ruвчера в 03:41

В России за сутки подтверждено более 10 тысяч случаев коронавируса

Урал-пресс-информ13 мая в 09:56
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Футбол

В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.
RT на русском 03:58
Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
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Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
74
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Политика

США возобновят финансирование ВОЗ

Президент США изменил свое решение относительно ВОЗ. Дональд Трамп намерен возобновить финансирование организации с одним условием.
Актуальные Новости 02:00
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3K
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
260
Общество

В Петербурге открылись «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Retailer.ru вчера в 05:16
339
Авто

Мировой авторынок в апреле упал на 45%

Автостат вчера в 08:56
Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
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Политика

Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров

"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости вчера в 07:31
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
392
Общество

Скворцова назвала препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические испытания мефлохина доказали его эффективность против нового штамма SARS-CoV-2.
Профиль вчера в 09:20
992
Политика

Турция разрешила въезд россиянам для лечения

Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
2
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть Datsun

32CARS.ru 03:29
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Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
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Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-режиме в виде небольшого концерта.
Pravda.Ru 05:36
Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
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Общество

Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
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Общество

В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью

В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Авто

Появились первые снимки обновленного Ford Focus

Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
Автоновости дня 14 мая в 12:48
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Здоровье

В Армавир срочно направлена комиссия для проверки выплат медикам

По поручению губернатора специалисты министерства здравоохранения края сверят расчет и сроки выплаты каждому сотруднику.
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У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия

У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
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