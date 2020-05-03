Общество
Байкал-DailyВ России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом
По данным на 3 мая, в России всего 134 687 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 10 633 случая. Выздоровело 16 639, скончались - 1 280.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:25, Ашберн
Здоровье
Эпидемиолог объяснил, когда можно ждать спада заболеваемости в России
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.
RT на русском 08:32
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
Актёр Александр Петров нежно обратился к возлюбленной
Актёр Александр Петров трогательно поздравил с днём рождения свою возлюбленную.
News.ru 05:17
Экономика
Хуснуллин отметил высокий спрос россиян на льготную ипотеку в 6,5%
Напомним, взять ипотеку по ставке 6,5% может любой гражданин РФ.
Интерфакс 07:05
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
Эхо Москвы 04:01
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
Общество
Около 10 тыс. человек на Чаяндинском месторождении прошли тест на коронавирус
Предварительно положительный результат на коронавирус подтвержден у более 3 тыс. работников на Чаяндинском месторождении, где властями Якутии объявлен карантин, сообщается в воскресенье на сайте Министерства здравоохранения РФ.
ТАСС 05:19
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Происшествия
Аэропорт «Рига» закрыли из-за потерявшегося дрона
Воздушное пространство рижского аэропорта закрыто из-за потерявшегося беспилотника, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается.
News.ru 09:51
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
Комсомольская правда 09:35
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Общество
Минздрав: коронавирус может поражать любые органы человека
Согласно результатам последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что коронавирус может поражать любые органы человека.
ТК Звезда 09:40
Шоу-бизнес
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за год вышел в свет
30 апреля певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. Близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье.
RuNews24.ru 08:08
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
Политика
В Сеуле ответили на слухи об операции Ким Чен Ына
Ореанда-Новости 04:05
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16