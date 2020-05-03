По данным на 3 мая, в России всего 134 687 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 10 633 случая. Выздоровело 16 639, скончались - 1 280.

В России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом

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