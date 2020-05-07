Коронавирус

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Больше всего заболевших — 5846 человек — в Москве.
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В России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса

News.ru03:33

За сутки в России выявили 10 699 новых случаев коронавируса

МордовМедиа03:47

В Подмосковье за сутки выявлено 842 новых случая заражения коронавирусом

Моссоветвчера в 03:48

В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса

RuNews24.ru03:36

В России количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 11 тыс

Rambler News Serviceвчера в 03:51

В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса

Афиша Daily03:42

В России за сутки зафиксированы более 10 тысяч случаев COVID-19

Общественное телевидение России06 мая в 03:45
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса вчера в 02:26
46
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
898
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
2
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Гаджеты

AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов за апрель, где лидеров оказался Oppo Reno3 5G с процессором MediaTek Dimensity 1000L.
Газета DAILY вчера в 14:52
22
Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
5
Общество

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
5
Политика

Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине

Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
3
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
84
Общество

УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге

После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
5
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
2,9K
Происшествия

Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг

Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
354
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
11
Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
28
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
915
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
296
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
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Происшествия

В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
158
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,7K
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Шоу-бизнес

Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото

Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.
Экспресс газета 03:52
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
260
Общество

Познер испытал отвращение от ролика Михалкова о чипировании людей

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал отвращение при просмотре авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу.
URA.Ru 04:41
24
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23
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