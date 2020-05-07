В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Больше всего заболевших — 5846 человек — в Москве.

В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 2

Гаджеты AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов за апрель, где лидеров оказался Oppo Reno3 5G с процессором MediaTek Dimensity 1000L. 22

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 5

Общество Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев. 5

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 84

Общество УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева. 5

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 310

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 354

Происшествия В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 186

Шоу-бизнес Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.