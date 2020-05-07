Коронавирус
Афиша DailyВ России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 10 699 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Больше всего заболевших — 5846 человек — в Москве.
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В России количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 11 тыс
Rambler News Serviceвчера в 03:51
В России за сутки зафиксированы более 10 тысяч случаев COVID-19
Общественное телевидение России06 мая в 03:45
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса вчера в 02:26
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Гаджеты
AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов за апрель, где лидеров оказался Oppo Reno3 5G с процессором MediaTek Dimensity 1000L.
Газета DAILY вчера в 14:52
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика
Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине
Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге
После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Происшествия
Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг
Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Происшествия
В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Шоу-бизнес
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.
Экспресс газета 03:52
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Познер испытал отвращение от ролика Михалкова о чипировании людей
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал отвращение при просмотре авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу.
URA.Ru 04:41
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23