В РФ за минувшие сутки подтверждено свыше 11 000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Случаи зафиксированы в 83 регионах РФ.

В России за сутки выявили более 11 000 случаев заражения коронавирусом

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