Коронавирус
ProstoProSportВ России за сутки выявили более 11 000 случаев заражения коронавирусом
В РФ за минувшие сутки подтверждено свыше 11 000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Случаи зафиксированы в 83 регионах РФ.
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В России за сутки выявлено 10 817 заразившихся коронавирусом, всего — 198 676
Коммерсантъвчера в 03:46
За сутки в России выявлено свыше 10,8 тысяч новых случаев коронавируса
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Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
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Футбольному клубу «Ростов» сегодня исполнилось 90 лет. Отчет ведется от даты первого достоверного упоминания в советской прессе.
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Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
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Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
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В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
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BFM.ru 11:57
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Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
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В Южной Корее забили гол-красавец пяткой. Видео
Решающий гол на 85-й минуте забил Чо Джэ Ван, пяткой замкнув прострел с фланга в исполнении Ким Сон Дэ.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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