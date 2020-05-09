Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ России за сутки выявили более 11 000 случаев заражения коронавирусом

В РФ за минувшие сутки подтверждено свыше 11 000 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Случаи зафиксированы в 83 регионах РФ.
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