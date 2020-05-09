В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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