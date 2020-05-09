Коронавирус

ИзвестияИзвестия10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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В России за сутки выявлено 10 817 случаев COVID-19

Ruposters.ru04:18

10 817 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в России за сутки

РЕН ТВ03:50

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

Новгородские ведомости06 мая в 03:37

В России выявлено 10817 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки

Телеканал UTV03:57

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

Известия03:45

За сутки в РФ подтвердили 11 231 случай COVID-19

ИжевскИнфо.РУ07 мая в 03:55

В России за сутки подтвердили 10 817 случаев коронавируса

МордовМедиа03:55
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
2,1K
Общество

86 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:57
357
Спорт

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В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,5K
Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
3
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
340
Общество

За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19

В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
Газета.Ru 03:51
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
158
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru вчера в 15:25
617
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

ТАСС 03:52
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Здоровье

В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая

По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
3
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
371
Общество

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 07 мая в 04:08
83
Политика

Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
1
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
731
Авто

УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава

Ульяновское автомобильное предприятие занимается производством полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговым брендом УАЗ.
SpeedMe 04:24
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
18
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Вести.Ru 05:27
315
Общество

В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
289
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
8
Авто

Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей»

На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб.
CarsWeek.ru вчера в 09:07
35
Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
473
Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
31
Здоровье

ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
30
Общество

80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области

По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
495
Политика

В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы

Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
62
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
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