За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Общество В России утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом Минкомсвязи утвердило перечень ресурсов, доступ к которым станет бесплатным до 1 июля 2020 года — в рамках эксперимента с открытым доступом к социально значимым сайтам.

Политика Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Кино Universal отменила релиз фильма М. Найта Шьямалана Киностудия Universal отменила релиз пока еще безымянного триллера режиссера М. Найта Шьямалана, который планировалось представить зрителям 26 февраля 2021 года.

Футбол Асхабадзе: Черчесов и Карпин заслуживают шанса вернуться в «Спартак» Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе, ныне занимающий аналогичную должность в воронежском "Факеле", назвал имена специалистов, которые могли бы заменить Доменико Тедеско в случае его ухода с поста главного тренера клуба.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Экономика Германии спрогнозировали крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП "Уже в первом квартале 2020 году ВВП, предположительно, снизился на 1,9%. Во втором квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года", - отмечают экономисты.

Общество «Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.

Политика Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кино Бекмамбетов спродюсировал screenlife-версию «Ромео и Джульетты» Компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».