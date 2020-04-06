Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗа сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Ореанда-Новости04:34

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Радио Sputnik04:27

1175 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Известия03:45

За последние сутки в России обнаружили 1175 случаев заражения коронавирусом

Афиша Daily03:55

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 56 регионах России

RT на русском03:50

За последние сутки в России выявлено 1 175 новых случаев коронавируса

Собака.ruвчера в 03:35

В Бельгии за сутки выявили 1260 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости05 апреля в 05:37
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Общество

В России утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязи утвердило перечень ресурсов, доступ к которым станет бесплатным до 1 июля 2020 года — в рамках эксперимента с открытым доступом к социально значимым сайтам.
Собака.ru вчера в 01:53
Политика

Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе.
РБК 06:13
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС 06:57
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Кино

Universal отменила релиз фильма М. Найта Шьямалана

Киностудия Universal отменила релиз пока еще безымянного триллера режиссера М. Найта Шьямалана, который планировалось представить зрителям 26 февраля 2021 года.
Kinonews.ru 03:38
Футбол

Асхабадзе: Черчесов и Карпин заслуживают шанса вернуться в «Спартак»

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе, ныне занимающий аналогичную должность в воронежском "Факеле", назвал имена специалистов, которые могли бы заменить Доменико Тедеско в случае его ухода с поста главного тренера клуба.
РИА Новости 06:25
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Экономика

Германии спрогнозировали крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП

"Уже в первом квартале 2020 году ВВП, предположительно, снизился на 1,9%. Во втором квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года", - отмечают экономисты.
РИА Новости 04:10
Происшествия

Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Lenta.ru 06:56
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ 04:40
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 06 апреля в 15:30
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
Байкал-Daily 05:37
Общество

«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Новосибирские новости 04:29
Политика

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Кино

В сети появился трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены".
Piter.tv 06 апреля в 01:57
Общество

Приезжающих из Москвы и Петербурга в Севастополь посадят на карантин

Напомним, 27 марта в Севастополе коронавирус подтвердили у пяти человек.
Коммерсантъ 06:06
Кино

Бекмамбетов спродюсировал screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
News.ru 05:34
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
Tvoe-avto.com вчера в 12:29
Экономика

ВТБ увеличил лимиты по кредитным каникулам в несколько раз

ВТБ в апреле запускает собственную программу отсрочки платежей по кредитам, превышающим установленные новым законом о кредитных каникулах лимиты.
Российская газета 05:19
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
Piter.tv 06:38
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