Коронавирус
Вечерняя МоскваЗа сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество
В России утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязи утвердило перечень ресурсов, доступ к которым станет бесплатным до 1 июля 2020 года — в рамках эксперимента с открытым доступом к социально значимым сайтам.
Политика
Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Кино
Universal отменила релиз фильма М. Найта Шьямалана
Киностудия Universal отменила релиз пока еще безымянного триллера режиссера М. Найта Шьямалана, который планировалось представить зрителям 26 февраля 2021 года.
Футбол
Асхабадзе: Черчесов и Карпин заслуживают шанса вернуться в «Спартак»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе, ныне занимающий аналогичную должность в воронежском "Факеле", назвал имена специалистов, которые могли бы заменить Доменико Тедеско в случае его ухода с поста главного тренера клуба.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Германии спрогнозировали крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП
"Уже в первом квартале 2020 году ВВП, предположительно, снизился на 1,9%. Во втором квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года", - отмечают экономисты.
Происшествия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
Общество
«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах
Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Политика
Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
В сети появился трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены".
Общество
Приезжающих из Москвы и Петербурга в Севастополь посадят на карантин
Напомним, 27 марта в Севастополе коронавирус подтвердили у пяти человек.
Кино
Бекмамбетов спродюсировал screenlife-версию «Ромео и Джульетты»
Компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
Экономика
ВТБ увеличил лимиты по кредитным каникулам в несколько раз
ВТБ в апреле запускает собственную программу отсрочки платежей по кредитам, превышающим установленные новым законом о кредитных каникулах лимиты.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Здоровье
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.