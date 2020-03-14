Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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с чего всё началось

Верующих петербуржцев от коронавируса возле мощей Иоанна Крестителя защищают тряпочкой

За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».
Фонтанка.Ру12 марта в 06:15

Подробнее о событии

Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфаксвчера в 11:03

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАССвчера в 12:16

Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 14 марта

Каскадвчера в 13:13

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ruвчера в 11:04

Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русскомвчера в 15:43

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:02

Оперштаб РФ сообщил о 59 заболевших коронавирусом в России

ПолитРоссиявчера в 11:52
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Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости вчера в 19:55
Кино

Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»

Live24 13 марта в 05:17
Происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
RT на русском 13 марта в 22:14
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск вчера в 14:20
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru вчера в 12:36
Происшествия

78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции

Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Эхо Москвы вчера в 23:02
Экономика

«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война

В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Украина.ру 13 марта в 09:14
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 18:20
Здоровье

Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор напомнил, что основная угроза сейчас исходит от тех, кто прилетел из Европы и других стран, неблагоприятных по развитию коронавируса.
Российская газета вчера в 15:35
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Происшествия

Названо число жителей Кузбасса, находящихся под особым надзором врачей

Под присмотром врачей находятся 97 жителей Кемеровской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, 14 марта рассказали журналистам представители Департамента здравоохранения Кузбасса и Роспотребнадзора.
Красная весна вчера в 11:23
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews вчера в 12:20
Происшествия

Последние сообщения о «минировании» самолетов оказались ложными

ТАСС вчера в 15:46
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Ruposters.ru 13 марта в 07:28
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 12 марта в 03:51
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
ТАСС 13 марта в 03:06
Биатлон

Итальянка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

Коммерсантъ вчера в 12:54
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Общество

Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по предтвращению распространения COVID-19 на территории страны, а также дал поручения ведомствам, ответственным за борьбу с новым типом коронавируса.
VSE42.RU вчера в 05:07
Общество

Свободное посещение ввели в школах Перми с 16 марта из-за коронавируса

Школьники Пермского края будут посещать учебные заведения с 16 марта в свободном режиме из-за ситуации с коронавирусом, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
Народные новости вчера в 22:50
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском вчера в 02:00
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс вчера в 20:10
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