За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».

с чего всё началось

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

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