Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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с чего всё началось
За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».Фонтанка.Ру12 марта в 06:15
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Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Происшествия
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Происшествия
78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции
Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Экономика
«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война
В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила праздник с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Здоровье
Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Губернатор напомнил, что основная угроза сейчас исходит от тех, кто прилетел из Европы и других стран, неблагоприятных по развитию коронавируса.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
Названо число жителей Кузбасса, находящихся под особым надзором врачей
Под присмотром врачей находятся 97 жителей Кемеровской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, 14 марта рассказали журналистам представители Департамента здравоохранения Кузбасса и Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
Биатлон
Итальянка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Общество
Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по предтвращению распространения COVID-19 на территории страны, а также дал поручения ведомствам, ответственным за борьбу с новым типом коронавируса.
Общество
Свободное посещение ввели в школах Перми с 16 марта из-за коронавируса
Школьники Пермского края будут посещать учебные заведения с 16 марта в свободном режиме из-за ситуации с коронавирусом, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.