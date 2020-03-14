Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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В России количество инфицированных COVID-19 выросло до 59 человек
Национальная служба новостейвчера в 12:08
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Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Технологии
Появился доступный каждому способ помочь в создании вакцины от COVID-1
Проект распределенных вычислений Folding@home добавил в свою базу вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную респираторную инфекцию COVID-19.
Музыка
Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Спорт
Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани
Минздрав Краснодарского края официально подтвердил первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Армия и оружие
Турецкие войска открыли огонь по армии Сирии в окрестностях Телль-Тамера
В субботу, 14 марта, турецкие войска открыли огонь по окрестностям города Телль-Тамер на севере провинции Хасеке.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Авто
BMW избавится от половины вариаций с ДВС к 2021 году
От каких именно вариаций планирует отказаться немецкая компания, в настоящее время неясно.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".