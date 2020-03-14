Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

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