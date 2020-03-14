Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русскомвчера в 15:43

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАССвчера в 12:16

Оперштаб РФ сообщил о 59 заболевших коронавирусом в России

ПолитРоссиявчера в 11:52

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ruвчера в 11:04

Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфаксвчера в 11:03

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:02

В России количество инфицированных COVID-19 выросло до 59 человек

Национальная служба новостейвчера в 12:08
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
ТК Звезда 01:59
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Технологии

Появился доступный каждому способ помочь в создании вакцины от COVID-1

Проект распределенных вычислений Folding@home добавил в свою базу вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную респираторную инфекцию COVID-19.
Популярная механика 13 марта в 10:14
Музыка

Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Ореанда-Новости 13 марта в 04:13
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Спорт

Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет

Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Нева Спорт вчера в 15:59
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
Здоровье

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 13 марта в 06:22
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол

«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

Аргументы и Факты вчера в 12:50
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13 марта в 13:31
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:10
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 12 марта в 03:51
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

Минздрав Краснодарского края официально подтвердил первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
РБК Краснодар 12 марта в 14:29
Энергетика

Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти

Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Экономика сегодня 02:57
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 12 марта в 08:35
Армия и оружие

Турецкие войска открыли огонь по армии Сирии в окрестностях Телль-Тамера

В субботу, 14 марта, турецкие войска открыли огонь по окрестностям города Телль-Тамер на севере провинции Хасеке.
Вечерний курьер вчера в 11:29
Происшествия

В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля

В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
RT на русском 03:16
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Авто

BMW избавится от половины вариаций с ДВС к 2021 году

От каких именно вариаций планирует отказаться немецкая компания, в настоящее время неясно.
CarsWeek.ru вчера в 04:08
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК вчера в 11:36
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