Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

РБК05:21

В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом

REGNUM05:14

В России за сутки коронавирусом заразилось 163 человека, из них 120 в Москве

Чемпионат04:52

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

RT на русском04:55

В России число зараженных коронавирусом выросло до 658

Дождь05:42

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

РИА Новости04:39

Где нашли коронавирус в России: список регионов по состоянию на 24 марта

Регион onlineвчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие

Россия для действий в Идлибе перебросила в Сирию мощные гаубицы

Россия перебросила в Сирию мощные гаубицы 2А65 «Мста-Б» калибра 152-милиметра с дальнобойностью до 30 километров.
Недвижимость.RU 04:48
Общество

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 04:42
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Финансы

Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.
Коммерсантъ 03:14
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Политика

В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина

Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли.
RT на русском 05:44
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Футбол

Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команде рано расслабляться.
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае

Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM 05:45
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Футбол

Месси зарабатывает больше всех, Роналду и Неймар — в тройке

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 131 млн евро с учётом заработной платы и спонсорских контрактов.
Metaratings 02:44
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное