Москва, 12 апреля 2020, 12:32 — REGNUM За минувшие сутки медики выявили в России 2186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 100

Энергетика Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант». 149

Происшествия Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля. 105

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. 123

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Армия и оружие В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.

Игры Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4 Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками. 16

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Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301