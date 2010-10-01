Общество

REGNUMREGNUMБолее 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Москва, 12 апреля 2020, 12:32 — REGNUM За минувшие сутки медики выявили в России 2186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 2 774

VSE42.RU04:00

В России за сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ИнфоШОСвчера в 11:23

В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом

RT на русском03:37

В России за сутки выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом

Национальная служба новостей03:40

Более 2,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировано в РФ за сутки

Государственные Вестивчера в 07:18

В Венесуэле за последние сутки не зафиксировано случаев заражения COVID-19

ИА Красная Весна12 апреля в 08:27

Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

REGNUM12 апреля в 05:32
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Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Армия и оружие

Работа С-400 «Триумф» попала на видео

Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Woman.ru вчера в 07:02
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Единоборства

Хабиб показал тренировку с «хейтерами»

Sport24.ru 02:45
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Общество

В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом

У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
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Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
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Транспорт

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Игры

Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4

Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru вчера в 05:29
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Здоровье

Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области

«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства.
Политсовет 01:30
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Общество

МЧС и росгвардейцы смогут штрафовать за нарушение режима ЧС

Кабмин составил перечень госслужащих, которые получили право составлять протоколы об административном правонарушения при нарушении режима ЧС.
РЕН ТВ вчера в 20:53
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Экономика

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в складывающейся ситуации с пандемией коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой.
RT на русском 04:49
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Происшествия

В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
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Политика

Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму принадлежат иностранцам

Иностранные граждане владеют 11 572 земельными участками на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по регистрации и кадастру.
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Армия и оружие

В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
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Космос

В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
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Общество

МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса

МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
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Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
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Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
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