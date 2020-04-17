Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки

Комсомольская правда04:50

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс

РБК04:47

В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом

Интерфакс04:00

В России зафиксировали еще более четырех тысяч случаев заражения СOVID-19. Число заболевших превысило 32 тысячи человек

Новая газета04:11

Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 к 17 апреля

RT на русском05:09

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс

ТАСС04:07

В России подтвердили 4069 новых случаев коронавируса

Взгляд.ру04:27
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

Режим самоизоляции в Башкирии могут продлить до лета

Радий Хабиров сегодня сообщил, что отмену карантинных мероприятий в Башкирии стоит ждать не раньше конца мая.
UfaTime.ru вчера в 08:10
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Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
41
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
2,1K
Общество

Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
272
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,1K
Авто

Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторным двигателем

За рулем Кубань 02:17
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
107
Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
56
Общество

Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца

Вести.Ru 05:16
203
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
281
Кино

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику

Культуромания вчера в 12:54
23
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением

Президент выступит 15 апреля Президент Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами.
АМИТЕЛ 15 апреля в 06:03
3,7K
Здоровье

На Кубани подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 17 апреля 2020, 12:00 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:08
152
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
276
Здоровье

Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
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Политика

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
23
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Коммерсантъ 01:26
61
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
662
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
152
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России

Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей.
Газета DAILY 14 апреля в 14:34
22
Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
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Игры

Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted

Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom 15 апреля в 11:39
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
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Политика

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
9
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,6K
Наука

Изменение климата идет на пользу насекомым-вредителям

По мнению шведских экспертов, наблюдающееся за последние годы все более очевидное изменение климата, заметно улучшает условия жизни большинства видов насекомых-вредителей.
Журналистская правда 05:16
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