Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 4268 случаев коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф. Отмечается, что заболевших нашли в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) не имели проявлений заболевания и выявлены активно.
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Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно
Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек
Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки
Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Здоровье
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру 06:16
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17