В России за минувшие сутки выявили 4268 случаев коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф. Отмечается, что заболевших нашли в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) не имели проявлений заболевания и выявлены активно.

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

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