Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.

Политика Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.

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Наука «Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

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Общество Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Политика В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.