Коронавирус
BFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
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Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции
Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Общество
Украина введет режим «все в масках»
С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса
Футбол
«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА
«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Армия и оружие
«ВСУшник»-контрактник из Черновицкой области убит на Донбассе
«ВСУшник» из Черновицкой области был убит на Донбассе. Лейтенант Александр Маланчук отправился к Бандере 31 марта.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Шоу-бизнес
«Солнечная дура»: Артемьева рассказала о своей героине из «Сватов»
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
На Дону ввели режим всеобщей изоляции
В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
Здоровье
Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели
Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели. Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.