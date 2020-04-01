Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
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В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

Ведомости04:17

В России за сутки выявлено 440 заразившихся коронавирусом, всего — 2777

Коммерсантъ03:52

Оперштаб сообщил о 440 новых зараженных коронавирусной инфекцией

Газета.Ru06:05

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

BFM.ru04:08

В России выявили 440 больных коронавирусом за сутки

Рамблер03:51

За сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заболевания COVID-19

Аргументы недели04:07

За последние сутки в России зарегистрировали 440 больных коронавирусом

Компания03:49
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Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Биатлон

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Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
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Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
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Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
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Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
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Находящихся на карантине обяжут заполнять журнал о самочувствии

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 05:55
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Национальная служба новостей 07:02
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«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 06:10
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие

«ВСУшник»-контрактник из Черновицкой области убит на Донбассе

«ВСУшник» из Черновицкой области был убит на Донбассе. Лейтенант Александр Маланчук отправился к Бандере 31 марта.
Rusvesna.su 07:11
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КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
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«Солнечная дура»: Артемьева рассказала о своей героине из «Сватов»

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Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
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Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
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Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели

Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели. Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению.
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У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
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В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
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В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
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