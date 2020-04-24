Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622. «За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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В России за сутки зафиксировано 5849 новых случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России03:41
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА "Новости".
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