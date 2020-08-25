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Медиазона

В России за сутки выявили 4 696 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 4 696 случаев заражения коронавирусом, их них 681 — в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.В источнике
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Петрозаводск говорит

Около пяти тысяч человек заразились за сутки COVID-19 в России

Петрозаводск говоритвчера в 04:22
ТАСС

В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом

ТАСС22 августа в 04:20
Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 4852 заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ23 августа в 03:53
ИА Красная Весна

В России за сутки 4 852 человека заразились COVID-19

ИА Красная Весна23 августа в 04:19
РБК

В Москве за сутки выявили 687 зараженных коронавирусом

РБК22 августа в 04:40
Инфорос

В России за сутки выявили 4 744 случая заражения коронавирусной инфекцией

Инфоросвчера в 04:50
Говорит Москва

В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом

Говорит Москва22 августа в 03:58

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
РИА Новости11:59
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.
РИА Новости06:00
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.
РИА Новости07:00
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Члены СБ ООН не поддержали США в восстановлении санкций против Ирана

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана окажет большое давление на исламскую республику и вернет Тегеран за стол переговоров.
Известия12:11
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Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков

По данным газеты, несмотря на оставшуюся возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобританию уже интересует мнение партнеров по Североатлантическому альянсу, связанное с предложением отказаться от тяжелой бронетехники и пересмотреть свой военный вклад в альянс.
Военное дело02:49
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48