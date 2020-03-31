Коронавирус
Sibnovosti.ruЗа сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса, число жертв возросло до 17 человек, сообщили в оперативном штабе.
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За сутки в России зарегистрированы 500 случаев заражения COVID-19
Общественное телевидение Россиивчера в 05:31
В России за сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения COVID-19
Национальная служба новостейвчера в 05:15
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 2337
Интерфаксвчера в 05:05
В Татарстане за сутки не было зарегистрировано новых больных коронавирусом
Вечерняя Казань30 марта в 05:20
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Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков
2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Армия и оружие
Турция отправила в Италию и Испанию самолёт с медпомощью
«По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из аэропорта Анкары были отправлены медицинские грузы, подготовленные для Испании и Италии, которые серьезно пострадали от COVID-19 и в настоящее время борются с этим вирусом», — говорится в сообщении ведомства.
Политика
В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле
По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Политика
Россия направила гуманитарную помощь в США
Сегодня, 1 апреля, министерство обороны отчитались об отправке груза гуманитарной помощи в Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.
Общество
Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно
Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Кино
В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин
Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Михаил Полицеймако снова стал отцом
Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Здоровье
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.