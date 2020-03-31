Коронавирус

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruЗа сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса, число жертв возросло до 17 человек, сообщили в оперативном штабе.
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За сутки в России зарегистрированы 500 случаев заражения COVID-19

Общественное телевидение Россиивчера в 05:31

В России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса за сутки

НТВвчера в 05:27

В России за сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 05:15

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 2337

Интерфаксвчера в 05:05

В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

Карелинформвчера в 05:22

За сутки в России зарегистрировано 302 новых случая коронавируса

Челнинские известия30 марта в 05:23

В Татарстане за сутки не было зарегистрировано новых больных коронавирусом

Вечерняя Казань30 марта в 05:20
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Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Саратов 24 02:15
Армия и оружие

Турция отправила в Италию и Испанию самолёт с медпомощью

«По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из аэропорта Анкары были отправлены медицинские грузы, подготовленные для Испании и Италии, которые серьезно пострадали от COVID-19 и в настоящее время борются с этим вирусом», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 05:24
Политика

В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:44
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Lenta.ru 01:25
Политика

Россия направила гуманитарную помощь в США

Сегодня, 1 апреля, министерство обороны отчитались об отправке груза гуманитарной помощи в Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.
Pro Город Самара 01:58
Общество

Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно

Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:15
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Кино

В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин

Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Комсомольская правда 04:42
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Михаил Полицеймако снова стал отцом

Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
ИА InterMedia 30 марта в 09:10
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Здоровье

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
ToDay News Ufa 04:55
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
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