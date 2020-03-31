За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса, число жертв возросло до 17 человек, сообщили в оперативном штабе.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков 2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.

Армия и оружие Турция отправила в Италию и Испанию самолёт с медпомощью «По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из аэропорта Анкары были отправлены медицинские грузы, подготовленные для Испании и Италии, которые серьезно пострадали от COVID-19 и в настоящее время борются с этим вирусом», — говорится в сообщении ведомства.

Общество Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Кино Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.

Политика Россия направила гуманитарную помощь в США Сегодня, 1 апреля, министерство обороны отчитались об отправке груза гуманитарной помощи в Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.

Общество Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Общество Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми 87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Михаил Полицеймако снова стал отцом Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Здоровье Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».