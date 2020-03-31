Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число заболевших достигло 2337 в 73 регионах. За все время умерли 17 человек (восемь — за последние сутки), 121 человек выздоровел.
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В России за сутки выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 8 человек умерли

ANNA-News07:47

В России еще 500 человек заразились коронавирусом

SMINEWS07:02

В России за сутки выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости05:47

В России вновь резко возросло число больных коронавирусом

Sputnik Таджикистан06:09

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

ФАН05:29
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Налог на банковские вклады смягчили

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Газета.Ru 07:59
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Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК 08:00
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В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
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Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа

Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс 06:38
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Происшествия

В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку

В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общественное мнение 09:30
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
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Общество

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Общество

Лукашенко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Белоруссии

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа наблюдается в Белоруссии в настоящее время, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
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Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

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РБК 09:19
Финансы

Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
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Российские медики начнут свою работу в Италии 1 апреля

Свой врачебный долг начнут выполнять там и военные медики из России. Полевой госпиталь включает в себя около 200 мест.
Gazeta.SPb 08:24
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В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
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Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
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Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
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В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
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В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 01:45
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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