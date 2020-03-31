Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число заболевших достигло 2337 в 73 регионах. За все время умерли 17 человек (восемь — за последние сутки), 121 человек выздоровел.
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Спорт
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Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
Происходящее в Китае после пандемии коронавируса показала россиянка
На Telegram-канале LShot появилось видео, на котором россиянка показывает город Шанхай после эпидемии коронавируса в Китае.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа
Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Происшествия
В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку
В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Футбол
«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА
«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Общество
Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Лукашенко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Белоруссии
Пик заболеваемости коронавирусом нового типа наблюдается в Белоруссии в настоящее время, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
Финансы
Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд
По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Здоровье
Российские медики начнут свою работу в Италии 1 апреля
Свой врачебный долг начнут выполнять там и военные медики из России. Полевой госпиталь включает в себя около 200 мест.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Здоровье
Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края
Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".