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FreeNews-Volga
FreeNews-Volga

В России за сутки выявили 5205 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5205 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает сегодня, 5 сентября, федеральный оперативный штаб.В источнике
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Вечерняя Москва

Еще 5099 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Вечерняя Москва03:33
FlashNord

В России за сутки прибавилось 5099 случаев коронавируса

FlashNord03:30
FreeNews-Volga

В России за сутки выявили 5205 случаев коронавируса

FreeNews-Volga5 сентября в 07:02
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 99 случаев коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:30
Радио 1

За сутки в России зафиксировано 5 205 случаев коронавируса

Радио 15 сентября в 04:01

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии
Интерфакс09:10
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Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Российская газета08:48
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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
Ведомости07:00
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
РИА Новости09:40
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Средняя зарплата в Роскосмосе упала в шесть раз за год

В документе указывается, что средняя зарплата сотрудников Роскосмоса и организаций госкорпорации по итогам 2019 года составила 62,3 тысячи руб. При этом в отчете за 2018 год сообщается, что сотруднику центрального аппарата компании в то время платили в среднем 396 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru09:00
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