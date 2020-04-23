Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622. «За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

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