Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622. «За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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Штаб: За сутки в РФ подтверждено 4 тыс. 774 случая коронавирусной инфекции, 1 тыс. 959 - в Москве
Агентство Москвавчера в 03:35
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Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
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Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Политика
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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском вчера в 10:25
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Путешествия
Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет
Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Общество
Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Политика
Украина отказалась передать родственникам прах советского разведчика Кузнецова
С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.
Интерфакс - Россия 04:26
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
Lenta.ru 05:38
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области
Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05