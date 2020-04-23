Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗа сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622. «За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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Штаб: За сутки в РФ подтверждено 4 тыс. 774 случая коронавирусной инфекции, 1 тыс. 959 - в Москве

Агентство Москвавчера в 03:35

За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

RT на русском03:36

Россия укрепилась в десятке лидеров по коронавирусу. Выявлено 4 774 новых случая

URA.Ruвчера в 03:35

За сутки в России выявлено 4774 новых случаев коронавируса

Интерфаксвчера в 03:47

В России за сутки — 5 849 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:40

В России выявили более пяти тысяч случаев заражения

Выкса.рф21 апреля в 03:47

За сутки в России выявили больше 5 тысяч новых случаев коронавируса

Daily21 апреля в 03:38
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
1,2K
Общество

Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России

Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
5,3K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском вчера в 10:25
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Путешествия

Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет

Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
12
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
733
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Недвижимость

В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
1,3K
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
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Общество

В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
80
Общество

Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Политика

Украина отказалась передать родственникам прах советского разведчика Кузнецова

С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.
Интерфакс - Россия 04:26
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
1,1K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Общество

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
Lenta.ru 05:38
21
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
125
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Общество

В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
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Происшествия

Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
23
Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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