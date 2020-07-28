Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России за сутки выявили 5475 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 5475 случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 29 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 26,8% не имели клинических проявлений болезни.
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В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Московский Комсомолец03:52

По официальным данным, в России зарегистрировано 5635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Эхо Москвы27 июля в 07:31

В России за сутки — 5 475 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:45

В России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS03:53

В России выявили 5395 новых случаев COVID-19

РЕН ТВвчера в 03:56

В России за сутки выявили 5475 новых случаев COVID-19

Известия03:46

В России выявлено 5765 новых случаев коронавируса

News.ru26 июля в 03:32
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
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Общество

Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург 04:34
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Политика

Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса

«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 04:40
Происшествия

СК проверяет Сергея Фургала на причастность к еще двум преступлениям

Следственный комитет РФ проверяет экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум преступлениям.
Пятый канал 27 июля в 05:43
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Космос

Китай вывел на орбиту новейший спутник-разведчик

Спутник «Цзыюань III-03» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4B», запущенной с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
Профиль вчера в 13:35
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Политика

Аксёнов уволил вице-премьера, отвечающего за ЖКХ

Согласно документу, курировать сферы, за которые отвечала уволенная Жукова, временно будет вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Бизнес-газета 04:40
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Футбол

Леонид Слуцкий объяснил, почему Деспотович стал игроком «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубин» подписал нападающего Джордже Деспотовича.
Казанские ведомости 03:25
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
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Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета вчера в 02:49
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2,1K
Общество

S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа

Известия 03:01
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

Аргументы и Факты вчера в 23:24
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com 03:20
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Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Общество

Роскачество рассказало россиянам о вреде холодного чая и кофе в жару

Live24 02:28
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Общество

Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года

Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Здоровье

Ряд больниц в Волгограде вновь перепрофилируют под госпитали

Сразу в нескольких больницах Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали.
Evo-rus.com 02:07
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Общество

Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
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