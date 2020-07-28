За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 5475 случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 29 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 5475 новых случаев COVID-19

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