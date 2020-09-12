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Афиша Daily
Афиша Daily

В России за сутки выявили 5488 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5488 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.В источнике
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РБК

За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек

РБК04:22
БИЗНЕС Online

В России за сутки коронавирусом заболели 5 488 человек

БИЗНЕС Online04:18
Эхо Москвы

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже больше недели остается выше пяти тысяч

Эхо Москвы04:03
Аргументы недели

Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в России

Аргументы недели04:08
Новый День

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России остается выше 5 тысяч

Новый День04:02
Радио Sputnik

За сутки в РФ зарегистрировали свыше 5,4 тысячи случаев коронавируса

Радио Sputnik04:00
Forbes

В России выявили больше 5000 новых заболевших COVID-19 девятый день подряд

Forbes03:46

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»
Ведомости08:55
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБК11:18
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Московская семья обвинила адвоката Ефремова в хищении у них жилья

Адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой, а позже приватизировал ее квартиру и оставил Елену без жилья, заявил адвокат семьи Владимир Слащев.
ИА Красная Весна07:47
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ru13:09
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Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде

В Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона.
Чемпионат17:47
10

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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