Коронавирус
Вечерняя МоскваЕще 5509 случаев коронавируса выявили в России за сутки
За минувшие сутки на территории России зарегистрировали еще 5509 случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 30 июля. Среди регионов с наибольшим приростом заболевших — Москва (678 человек), Свердловская область (215) и Ханты-Мансийский автономный округ (172).
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Более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
Primpress.ruвчера в 03:50
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Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
БелТА: В Белоруссии задержали 33 бойца ЧВК Вагнер
В Белоруссию прибыли 200 бойцов частной военной компании "Вагнер", 33 из них задержаны.
МонаВиста 07:10
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания, а в отношении них возбуждено уголовное дело.
Евразия Daily 08:54
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Авто
Российский завод Haval наращивает темпы производства
Автоновости дня вчера в 09:43
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Футбол
На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело
Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.
Газета.Ru 09:10
Здоровье
Татьяна Быковская: медики чаще заболевают коронавирусом в быту
Есть у нас случаи, когда доктора возвращаются с отдыха с коронавирусной инфекцией.
Дон-ТР 08:04
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Политика
В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году.
Lenta.ru 07:58
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Культура
Аниме «Призрак в доспехах» перевыпустят в 4K Ultra HD
Игромания.ру 08:49
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости 28 июля в 14:26
Здоровье
В Польше количество заражённых COVID за сутки впервые превысило 600
Количество случаев заражения за сутки, подтверждённое 30 июля, впервые превысило в соседней республике 600.
Новый Калининград.Ru 06:25
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
Evo-rus.com 04:06
Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Панченко
Bookmaker-ratings.ru 09:16
Авто
Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
Китайский автопроизводитель GAC в сентябре 2020 года представит на российском рынке новый кроссовер GS5.
Известия 05:34
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42