За минувшие сутки на территории России зарегистрировали еще 5509 случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 30 июля. Среди регионов с наибольшим приростом заболевших — Москва (678 человек), Свердловская область (215) и Ханты-Мансийский автономный округ (172).

Еще 5509 случаев коронавируса выявили в России за сутки

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