Общество
RZN.infoВ России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Мельникову и Смольянинова не зря считают идеальной семьёй – Дарья постоянно нахваливает главу семейства, и уверена, что Артур был рождён для отцовства.
Bimru.ru 04:29
Общество
Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
Москву не станут украшать к 1 Мая
RT на русском 04:29
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Общество
Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»
Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Здоровье
Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове
Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 05:16
Музыка
Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип
Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
Здоровье
Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента
Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
Игры
XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что пошаговая стратегия XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 02:51
Футбол
ДЮСШ «Осинники» еще не получила выплаты за переход Головина в «Монако»
Школа, где числился Головин с 2008-го по 2010 год, должна была получить за переход игрока из ЦСКА в «Монако» 225 тысяч евро.
Спорт-Экспресс 05:15
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Общество
52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области
Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300
Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 03:51
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Общество
Кривая ползет четко вверх: что будет с эпидемией в России — смотрим на примере других стран
Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Перми 59.ru 06:06
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07