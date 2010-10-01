В России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

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