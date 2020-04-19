За минувшие сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 52 763. По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, большинство новых случаев (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве.

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

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