Коронавирус
Газета.RuВ России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По данным штаба, COVID-19 был обнаружен в 14 регионах страны.
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Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Общество
Рошаль заявил, что коронавирус указал на недостатки в здравоохранении
Коронавирус указал на недостатки в мировом и отечественном здравоохранении, став для него поверкой.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
Общество
ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Общество
Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Здоровье
В Волгограде выявлен первый заболевший коронавирусом
В Волгограде зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Машинист поезда предупредил о коронавирусе под звуки похоронного марша
Российский машинист угодил в скандал после того, как сделал объявление о коронавирусе в поезде.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".