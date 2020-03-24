В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По данным штаба, COVID-19 был обнаружен в 14 регионах страны.

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

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