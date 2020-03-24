Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По данным штаба, COVID-19 был обнаружен в 14 регионах страны.
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Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 495

Известия07:20

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

RT на русском07:36

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 495 человек

Коммерсантъ07:22

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

РБК07:52

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 500

Lenta.ru07:20

Общее число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к отметке в 500 человек

Интерфакс07:24

В Москве зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости07:20
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Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Общество

Рошаль заявил, что коронавирус указал на недостатки в здравоохранении

Коронавирус указал на недостатки в мировом и отечественном здравоохранении, став для него поверкой.
ТАСС 02:46
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
RT на русском 09:56
Общество

ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Remedium.ru 09:44
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Live24 03:44
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Экономика

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новости 07:30
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Здоровье

В Волгограде выявлен первый заболевший коронавирусом

В Волгограде зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Каспий.Инфо 07:50
Происшествия

Машинист поезда предупредил о коронавирусе под звуки похоронного марша

Российский машинист угодил в скандал после того, как сделал объявление о коронавирусе в поезде.
News.ru 07:56
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
ToDay News Ufa 09:21
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