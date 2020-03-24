Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативные данные. «За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — говорится в сообщении.
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В Москве зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости07:20

Общее число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к отметке в 500 человек

Интерфакс07:24

В России за сутки выявлено 57 зараженных коронавирусом; всего — 495

Коммерсантъ07:22

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 500

Lenta.ru07:20

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

РБК07:52

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 495

Известия07:20

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

RT на русском07:36
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Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Авто

Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии

Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
CarsWeek.ru 07:34
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Lenta.ru 12:44
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
РБК 12:57
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
URA.Ru 11:21
Экономика

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 6-7,8%

Рынок акций России открылся во вторник ростом ключевых биржевых индексов вслед за дорожающей нефтью.
ТАСС 04:02
Политика

Евросоюз начнет переговоры о вступлении новых стран

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгели сообщил в Twitter, что страны ЕС достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией.
РИА Новости 09:47
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Армия и оружие

Южная Корея готовит ответ российским Су-57 и американским F-35

KFX должен был стать ответом на американский F-35 и японский F-3, однако, по мнению журнала The National Interest, все далеко не так просто для Сеула.
Утро.ru 00:50
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Игры

Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal

Sntat.ru 11:00
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Футбол

Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты

Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 12:49
Общество

В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса

Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Калининград.Ru 11:17
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
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