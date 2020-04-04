В России за сутки выявили 582 случая коронавируса, шесть из них – в Рязанской области. Согласно оперативным данным портала СтопКоронавирус.РФ, по состоянию на 4 апреля в стране зарегистрировано 4731 случай в 78 регионах.

В России за сутки выявили 582 новых случая коронавируса

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Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Футбол Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.

Происшествия В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.

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