Коронавирус
Московский КомсомолецВ России за сутки выявили 582 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 582 случая коронавируса, шесть из них – в Рязанской области. Согласно оперативным данным портала СтопКоронавирус.РФ, по состоянию на 4 апреля в стране зарегистрировано 4731 случай в 78 регионах.
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Шоу-бизнес
Виторгана возмутило заявление Собчак о Боге
Собчак считает, что ранее — да, была война, где люди проявляли истинный героизм в борьбе с фашизмом.
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево возросло до двух
При разборе завалов на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево нашли тело еще одного погибшего, сообщили РИА Новости в МЧС.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.
Происшествия
В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
В Саратове умер второй пациент с диагностированным коронавирусом.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Футбол
Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу
Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
Футбол
Арустамян: «Спартак» точно не продлит Шюррле
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
Наука
Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Происшествия
В отделении Коми республиканской больницы провели дезинфекцию из-за пациента с коронавирусом
В пульмонологическом отделении Коми республиканской клинической больницы (КРКБ) проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, исключающий распространение COVID-19.
Здоровье
Российский вирусолог в Италии назвал ошибки борьбы с коронавирусом
Что касается Италии, то врач уверен: правительство этой страны опоздало с введением защитных мер минимум на три недели.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах.
Происшествия
В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын
В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Экономика
Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Общество
За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731.
Происшествия
Авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут флоту после ремонта в 2022 году
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Авто
Ракетомобиль Bloodhound LSR: на старте проиграл обычной машине
В планах у авторов Bloodhound Land Speed Record два реальных заезда - сначала нужно разогнать автомобиль до 800 миль/ч (1287,48 км/ч), а затем до 1000 миль/ч (1609,34 км/ч), однако проект переживает сложные времена: в начале марта было объявлено о нехватке средств на доработку машины, а в связи с пандемией коронавируса проект и вовсе перевели в спящий режим.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными
Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.
Общество
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Общество
Китай поставит в Россию 80 млн масок в ближайший месяц
Россия согласовала с Китаем дополнительные поставки масок и защитных костюмов в апреле — начале мая.