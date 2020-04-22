За минувшие сутки в России зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом.

В России за сутки выявили 5849 новых больных коронавирусом

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 47

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