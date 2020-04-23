Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о 5849 новых случаях коронавируса COVID-19, зафиксированных на территории России. 2957 из них приходится на Москву, 611 на Московскую область, 253 на Санкт-Петербург, 113 – на Республику Дагестан.

В России зафиксировано 5849 случаев коронавируса за сутки

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