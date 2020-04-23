Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ России зафиксировано 5849 случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о 5849 новых случаях коронавируса COVID-19, зафиксированных на территории России. 2957 из них приходится на Москву, 611 на Московскую область, 253 на Санкт-Петербург, 113 – на Республику Дагестан.
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В РФ за сутки выявили 4774 случая коронавируса

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В Подмосковье за сутки выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом

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В России выявлено 4774 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

ФАНвчера в 03:58

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Почти 200 зараженных коронавирусом выявлено за сутки в Петербурге

ИА Красная Веснавчера в 04:49

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 642 случая коронавирусной инфекции, 3 тыс. 83 - в Москве

Агентство Москва21 апреля в 03:35
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Космос

Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида

Известно.ру 12:02
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Экономика

Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

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Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

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МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
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Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
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В Челябинске принудительно госпитализировали семью с коронавирусом

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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Максим Галкин прошел пробы на главную роль в фильме «Дау. Наташа»

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В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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Общество

ВОЗ включила девять российских вакцин в список перспективных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных.
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Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба

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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Разработчики SnowRunner будут выплачивать деньги авторам лучших модификаций

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Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
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В Калининградской области вводится налог для самозанятых. Такой закон одобрила сегодня облдума сразу в двух чтениях.
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