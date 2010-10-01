В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795 038 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса

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