Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки выявлено почти 6 тыс случаев заболевания коронавирусом
Общественная служба новостей03:39
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Газета.Ru вчера в 03:56
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Российская газета 04:46
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iReactor 00:59
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Как отметили авторы научной работы, за последнее время факты подтверждают, что нужно принимать срочные меры, чтобы уменьшить воздействие различных химических соединений, которые вредят эндокринной системе.
МедиаПоток 05:59
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54
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Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
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24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
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Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам.
Клопс 04:33
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Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене
Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.
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Деян Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне
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В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
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После выхода из кризиса доходы россиян продолжат падать
Очевидно падение реальных доходов, пока еще не преодолен кризис. «Более того оно может продлиться и дальше», - добавил экономист.
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В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
Газета.Ru 05:19