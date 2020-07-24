Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В Тюменской области выявили 100 новых случаев COVID-19 за сутки
Тюменская область сегоднявчера в 05:01
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
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В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
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Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи об уходе отца из семьи
RuNews24.ru 04:49
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Общество
В РФ выявили 5 871 случай коронавируса за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 871 случай коронавируса, сообщил 25 июля оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известия 05:22
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia.
ToDay News Ufa вчера в 15:00
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Футбол
«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека
Газета.Ru вчера в 13:29
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Напомним, слухи о планах компании Ford возродить модель Bronco появились еще в 2015 году, и лишь спустя несколько лет были озвучены официальные данные о платформе и сроках начала производства.
Новые автомобили вчера в 12:44
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России, опровергнув информацию об отмене запуска модели.
Tvoe-avto.com 05:50
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
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РБК вчера в 10:04
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 21:46