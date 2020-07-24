В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19

Происшествия СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку» Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 146

Общество Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 382

Общество Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса. 2

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,5K

Общество В РФ выявили 5 871 случай коронавируса за сутки В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 871 случай коронавируса, сообщил 25 июля оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia. 3

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 155

Авто Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса Напомним, слухи о планах компании Ford возродить модель Bronco появились еще в 2015 году, и лишь спустя несколько лет были озвучены официальные данные о платформе и сроках начала производства. 39

Путешествия Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. 68