Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки выявлено почти 6 тыс случаев заболевания коронавирусом
Общественная служба новостей03:39
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Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы 08:01
Наука
Как COVID-19 вызывает потерю обоняния
Как сообщает ToDay News Ufa, временная потеря обоняния, или аносмия, – это один из главных симптомов коронавирусной инфекции, который появляется на ранних стадиях.
ToDay News Ufa 06:30
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ) в июле, сообщается на странице турнира в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 04:09
Общество
Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса
24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Культура
«О!Пять! Росбалт»: от реакции Хабаровска на Дегтярева до угроз Лукашенко журналистам
«Росбалт»: Хабаровск протестует вторую неделю и врио губернатора ему не нравится; Путин откладывает процветание до 2030 года; суд приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы; Лукашенко угрожает высылкой из страны иностранным журналистам.
Росбалт 08:46
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Политика
В Хабаровске проходит очередная массовая акция
Прилетевших на акцию в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева попытались посадить на карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Напомним, слухи о планах компании Ford возродить модель Bronco появились еще в 2015 году, и лишь спустя несколько лет были озвучены официальные данные о платформе и сроках начала производства.
Новые автомобили вчера в 12:44
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Гаджеты
Samsung начала работу над One UI 3.0 на базе Android 11
Samsung Electronics не начнёт публичное тестирование Android 11 на своих смартфонах, пока Google не выпустит первую стабильную версию для своих смартфонов Pixel.
ITZine.ru вчера в 23:45
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
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Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Экономика
Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
RT на русском 07:11
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53